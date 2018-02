Vorstand für drei Jahre bestätigt

Alt-Oberbürgermeister Bernd Moser lenkt mit seinem Vorstand für weitere drei Jahre die Geschicke des Freundeskreis der Partnerstädte.

Die Führungsriege wurde in der Jahresversammlung im Rathauskeller komplett wiedergewählt. Moser hob in seinem Rechenschaftsbericht die Diskussionsveranstaltung „Journalismus zwischen Informationspflicht und Verantwortung“ im Rahmen der World-Press-Ausstellung, die Beteiligung am Stadtschoppen auf der Alten Mainbrücke und das Rendezvous der Sinne auf Italienisch hervor.

Dank sagte er vor allem Oberbürgermeister Siegfried Müller, dem Stadtrat und dem Hauptamt für die stetige, auch finanzielle Unterstützung zum Gelingen der Partnerschaften.

Gute Zusammenarbeit

Die gute Zusammenarbeit bedeute einen großen Vorteil für die Arbeit. Sein Lob galt auch den vielen Gastfamilien, die bereit sind, Gäste aus den Partnerstädten aufzunehmen. Am 2. März 2018 findet im Rahmen der World-Press-Ausstellung ein Abend zum Thema „Politik und Parteien in Italien“ statt.

„Allernettester Kollege“ hat die neue Bürgermeisterin von Montevarchi, Silvia Chiassi Martini an Oberbürgermeister Siegfried Müller geschrieben. Der OB hat sie und ihre Delegation für den 13. bis 16. April nach Kitzingen eingeladen.

Nachdem die gesamte Rathausspitze in Montevarchi bei den Wahlen 2016 ausgetauscht wurde, war die Partnerschaft etwas ins Stocken geraten, berichtete Karin Winkler, Referentin für Montevarchi. Jetzt keimt wieder Hoffnung auf: „Ich strenge mich von jetzt an, damit 2018 unsere Begegnung besiegelt werden kann“, versprach die Bürgermeisterin, verbunden „mit einem warmherzigen Gruß und einer starken Umarmung“.

Eine große Aktion war die Kitzinger Bürgerfahrt im Juni nach Prades, die Referentin Jocelyne Nicoly Revue passieren ließ. Die Verwöhntage durch die Freunde vom Komitee de Jumelage wurden gekrönt durch ein Requiem eines gesamtkatalanischen Chors in der Prader Kirche Saint-Pierre.

Freuen kann sich Kitzingen über einen Auftritt der französischen Musikgruppe „Les copains d'abord“, die am 16. Juni auf dem Stadtbalkon am Main im Rahmen des musikalischen Frühschoppens des Gartenschauvereins ein Konzert gibt. Zum Kitzinger Weinfest 2018 kommen 50 Personen aus Prades. Mit dabei ist der Chor „Alegria“ der am 24. Juni in der Stadtkirche und auf dem Weinfest zu hören sein wird. Dazu werden auch wieder Gastfamilien gesucht.

Besonderes Jahr

„2017 war ein besonderes Jahr unserer Partnerschaft mit Trebnitz“, sagte Referent Claus Lux. Er berichtete von zwei Besuchen bei den Polnischen Freunden, darunter auch der Teilnahme an der 750-Jahrfeier der Heiligsprechung der Heiligen Hedwig von Schlesien. Der Hauptgottesdienst in der Basilika von Trebnitz wurde live im Fernsehen übertragen. Gelungen war auch der Besuch der Trebnitzer Delegation zum Tag der Franken in Kitzingen, bei der auch eine Schülergruppe dabei war.

Im Juni 2018 fährt eine Kitzinger Delegation samt Big-Band der Musikschule zum Gegenbesuch nach Trebnitz.