Vorschulkinder entdeckten das Schulhaus

(ppe) Kürzlich besuchten die neuen Vorschulkinder mit ihren Erzieherinnen zum ersten Mal das Großlangheimer Schulhaus. Nach der Begrüßung von Schulleiterin Nicole Achter und einem gemeinsamen Lied erklärte Kooperationsbeauftragte Daniela Wegner den Ablauf des Nachmittags. In kleinen Schnupperstunden lernten die Kinder die Lehrerinnen kennen und erhielten einen Einblick ins Lesen, Rechnen und Basteln. Gemeinsam gestalteten sie eine Pinnwand im Schulhaus mit ihren Bildern, so eine Mitteilung. In der Pause erkundeten sie zusammen mit ihren Erzieherinnen das Schulhaus, die Toiletten und den Pausehof. „Ach herrje, nein wie dumm, schon vorbei, die Zeit ist um“, sangen alle zum Abschluss der zwei Stunden, die wie im Flug vergangen waren. Wie im Flug wird auch die Zeit bis zum nächsten Termin vergehen, denn in zwei Wochen, am Donnerstag, 22. März, findet schon die Schuleinschreibung mit Schnupperunterricht statt.