Vorlesespaß in der Stadtbücherei

Die Stadtbücherei im Luitpoldbau in Kitzingen lädt Kinder ab drei Jahren am Donnerstag, 11. Januar, um 16 Uhr zum Vorlesespaß ein. Es wird aus dem Bilderbuch „Der kleine Häwelmann“ gelesen. Die Geschichte handelt laut Pressemitteilung vom kleinen Häwelmann, der in seinem Bettchen hinaus über die Stadt, die Erde und in den unendlichen Himmelsraum rollt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist möglich unter Tel. (0 93 21) 92 06 83.