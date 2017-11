KITZINGEN vor 39 Minuten

Vorlesespaß in der Kinderbücherei

Die Stadtbücherei im Luitpoldbau in Kitzingen lädt Kinder ab vier Jahren am Dienstag, 28. November, um 16 Uhr zum Vorlesespaß ein. Es wird aus dem Bilderbuch „Wer hat den Mond gestohlen?“ gelesen. Oh, Schreck, der Mond wird immer kleiner! Waschbär Juri gründet ein Mond-Rettungs-Team, um der Sache auf den Grund zu gehen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine vorherige Anmeldung ist möglich unter Tel. (0 93 21) 92 06 83.