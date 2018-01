Eine 54-jährige Frau hatte am Mittwochmittag zwei Tüten, in denen sich Vorhänge befanden, im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Sonnenstraße in Volkach abgestellt. Als sie nach wenigen Minuten zurückkam, waren die Tüten mit den Vorhängen gestohlen worden. Schaden laut Polizeibericht: 100 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.