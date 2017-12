GROßLANGHEIM vor 1 Stunde

Vorfahrt übersehen

Am Dienstagnachmittag wollte ein 67-jähriger Kraftfahrer mit seinem VW Transporter in Großlangheim auf der Rödelseer Straße nach links in die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße einfahren. Dabei stieß er mit dem Mercedes einer 46-jährigen Frau zusammen. Diese erlitt laut Polizeibericht leichte Verletzungen und musste zur Behandlung in die Klinik Kitzinger Land eingeliefert werden. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf 3500 Euro.