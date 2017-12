KITZINGEN vor 42 Minuten

Vorfahrt nicht beachtet

Am Mittwochnachmittag wollte ein 39-jähriger Autofahrer in Kitzingen von der Würzburger Straße kommend in den Hindenburgring West einfahren. Dabei stieß er gegen einen vorfahrtsberechtigten Sattelzug, der auf dem Hindenburgring West stadtauswärts fuhr. Schaden laut Polizeibericht: 800 Euro.