KITZINGEN vor 22 Minuten

Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Hindenburgring West / Würzburger Straße in Kitzingen wollte am Donnerstagmittag ein 51-jähriger Autofahrer von der untergeordneten Würzburger Straße in den Hindenburgring West einfahren. Dabei stieß er mit dem Sattelzug eines 24-jährigen Mannes zusammen. Schaden laut Polizei: 5500 Euro.