KITZINGEN vor 1 Stunde

Vorfahrt missachtet

Ein 67-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstagvormittag in Kitzingen auf der Straße Am Dreistock und wollte die Straße nach Albertshofen geradeaus überqueren. Dabei übersah den vorfahrtsberechtigen Audi A 4 einer 56-jährigen Frau, die mit ihrem Fahrzeug in Richtung Albertshofen unterwegs war, und stieß mit dieser zusammen. Schaden laut Polizeibericht: 15 000 Euro.