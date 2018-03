REUPELSDORF vor 2 Stunden

Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung Setzäcker Weg/Wiesentheider Straße in Reupelsdorf missachtete am Montagmittag ein 31-jähriger Autofahrer die Vorfahrt einer 50-jährigen Busfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Schaden laut Polizeibericht: 2500 Euro.