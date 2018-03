KITZINGEN vor 51 Minuten

Vorfahrt missachtet

Als am Donnerstagnachmittag ein 23-jähriger Autofahrer in Kitzingen von der Nordtangente auf die Staatsstraße in Richtung Schwarzach einfahren wollte, übersah er den vorfahrtsberechtigten Sattelzug eines 51-jährigen Mannes und touchierte diesen. Schaden laut Polizeibericht: 2500 Euro.