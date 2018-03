VOLKACH vor 1 Stunde

Vorfahrt missachtet

Als am Montagvormittag ein 30-jähriger Autofahrer in Volkach von der Prof.-Jäcklein-Straße nach links in die Dr.-Eugen-Schön-Straße einbiegen wollte, übersah den vorfahrtsberechtigten Opel Calibra eines 35-jährigen Mannes und stieß mit diesem zusammen. Schaden laut Polizeibericht: 5000 Euro.