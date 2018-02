Vorfahrt missachtet

Als ein 53-Jähriger am Sonntagmittag in Geiselwind mit seinem Auto von der Scheinfelder Straße auf die Staatsstraße in Richtung der Autobahnauffahrt zur A 3 einfahren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines 44-jährigen Autofahrers und es kam zu Zusammenstoß. Schaden laut Polizeibericht: 3000 Euro.