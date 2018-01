Vorfahrt missachtet

Als am Montagvormittag eine 65-jährige Autofahrerin in Rüdenhausen von der Autobahn A 3 abfahren und nach links auf die Bundesstraße in Richtung Gerolzhofen abbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines 39-jährigen Mannes, der mit seinem Audi die B 286 befuhr und auf die Autobahn A 3 einfahren wollte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Schaden laut Polizeibericht: 4500 Euro. kri