Vorfahrt missachtet: hoher Schaden

Am Montagnachmittag fuhr eine 50-jährige Frau mit ihrem VW Golf in Iphofen auf der Staatsstraße in Richtung Rödelsee. Als sie sich auf Höhe der Einmündung zur Bocksbeutelstraße befand, bog ein 43-jähriger Autofahrer auf die Staatsstraße ein und stieß mit dem VW zusammen. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und mussten zur Behandlung in die Klinik Kitzinger Land gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut Polizeibericht auf 21 000 Euro. Die Feuerwehren aus Iphofen und Markt Einersheim waren mit 30 Einsatzkräften vor Ort und kümmerten sich um die Verletzten und die Bergung der Fahrzeuge.