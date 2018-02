Vorfahrt missachtet: Autofahrerin verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde am Freitagmittag eine 60-jährige VW-Fahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie war laut Polizeibericht mit ihrem Polo auf der B 22 aus Düllstadt kommend in Richtung Schwarzach unterwegs, als ein 65-Jähriger ihr die Vorfahrt nahm und beide Fahrzeuge zusammenstießen.

Der Mann kam mit seinem VW-Bus aus Richtung Haidt und wollte die B 22 zur Bamberger Straße hin überqueren. Dabei übersah er den VW Polo. Bei dem Zusammenstoß wurde der Polo total beschädigt. Der Schaden an dem VW-Bus wird auf 3000 Euro geschätzt.