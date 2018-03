GEISELWIND vor 2 Stunden

Vorfahrt missachtet: 4000 Euro Schaden

Obwohl einer 43-jährigen Autofahrerin am Montagnachmittag am Marktplatz in Geiselwind die Sicht durch ein landwirtschaftliches Gespann versperrt war, fuhr sie von der Schlüsselfelder Straße in die Wiesentheider Straße ein. Dabei stieß sie laut Polizei mit dem vorfahrtsberechtigten Ford eines 66-jährigen Mannes zusammen. Schaden: 4000 Euro.