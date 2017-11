VOLKACH vor 30 Minuten

Vorfahrt missachtet: 3500 Euro Schaden

Übersehen hatte ein 75-jähriger Autofahrer am Montagvormittag in Volkach an der Einmündung von der Umgehungsstraße in die Staatsstraße in Richtung Schwarzach den vorfahrtsberechtigten Opel Corsa einer 63-jährigen Frau. Diese wollte von Volkach kommend nach links in Richtung Obervolkach abbiegen. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von 3500 Euro.