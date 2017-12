IPHOFEN vor 29 Minuten

Vorfahrt im Weinberg missachtet

Am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr kam es in den Weinbergen bei Iphofen an einer Kreuzung zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Dabei übersah ein 44-jähriger Autofahrer einen vorfahrtsberechtigen VW Passat eines 59-jährigen Mannes. Der Unfallverursacher erlitt laut Polizeibericht schwere Verletzungen und musste zur Behandlung in die Klinik Kitzinger Land eingeliefert werden. Der Schaden beläuft sich auf 14000 Euro.