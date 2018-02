Vorbildliche Truppe mit besten Voraussetzungen

Bei der Wiesentheider Rot-Kreuz-Bereitschaft herrscht derzeit eitel Sonnenschein. Das großzügige Rettungszentrum wurde vergangenen Sommer als neues Heim bezogen, was Bereitschaftsleiter Christian Sturm „die wichtigste Weichenstellung des Jahrzehnts“ nannte. Er und sein Stellvertreter Richard Bloch verfügen über eine im Schnitt junge, motivierte Mannschaft. 55 Aktive tun dort derzeit ihren freiwilligen Dienst, dazu kommen sieben Neulinge, die vergangenes Jahr hinzustießen. Optimale Voraussetzungen also, wie die Verantwortlichen bei der Hauptversammlung hervorhoben.

Beeindruckende Leistungen

„Das ist sehr beeindruckend“, meinte der stellvertretende Kreisbereitschaftseiter Jörg Müllender nach den Berichten der einzelnen Spartenleiter. Man könne beinahe ein wenig aufschauen zu der Gruppe in Wiesentheid. Ins gleiche Horn stieß Harald Erhard vom Bezirk. Mit Stolz und Freude sehe er, was hier entstanden sei. „Hier wurde investiert; das hat sich rentiert“, befand Erhard. Für die Gemeinde dankte später der Bürgermeister-Stellvertreter Wolfgang Stöcker für das große Engagement der Rot-Kreuzer.

Diese leisteten 2017 insgesamt 8661 Einsatzstunden, wobei über 2000 davon jeweils für die Ausbildung und den Rettungsdienst anfielen. Dazu hatte Bereitschaftsleiter Sturm noch 1610 Stunden für den Sanitätsdienst notiert. 41 Einsätze mit dem Rettungswagen mussten gefahren werden. Der Helfer vor Ort rückte im Vorjahr 107-mal in Wiesentheid und Umgebung aus. „Ich wünsche mir, dass wir von den Zahlen etwas runterkommen“, sagte Sturm angesichts der vielen freiwillig geleisteten Stunden.

Gemeinschaftsveranstaltungen für die Ehrenamtlichen

Bei der Wiesentheider Bereitschaft kommt auch die Kameradschaft nicht zu kurz. Ein Teamwochenende in Bad Kissingen und eine Weihnachtsfahrt nach Prag gehörten neben regelmäßige Treffen zum Jahresablauf. Außerdem erwähnte Sturm eine Gruppe mit Seniorengymnastik, die besteht. Für die kommenden Monate wolle man, so der Bereitschaftschef, weiter in Ausbildung und Ausrüstung investieren.

In der Versammlung wurden Mitglieder geehrt. So erhielt Anke Kaiser das silberne Verdienstabzeichen für ihr großes Engagement, unter anderem als Leiterin der Jugendgruppe und stellvertretende Bereitschaftsleiterin. Mit Richard Bloch, Andreas Laudenbach und Matthias Wehr bekamen drei weitere Stützen der Gruppe das Abzeichen in Bronze. Außerdem wurden für langjährige Mitgliedschaft geehrt: Georg Stöckinger (40 Jahre), Michael Fehlbaum (20), Florian Heseding, Anke Kaiser (je 15), Fabian Hubenthal (10), Susanne Fromm, Claudia Strenzel, Bianca Turan, Jan von Wietersheim und Matthias Wehr (je fünf Jahre).