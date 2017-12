Vorbilder für die Gesellschaft

So voll war es bei der Gelöbnisfeier der Rekruten in der Mainfrankenkaserne Volkach lange nicht mehr: rund 150 Angehörige und Soldaten aus allen Kompanien des Logistikbataillons 467 waren zum feierlichen Gelöbnis von 35 Rekruten aller drei Waffengattungen erschienen.

Die Grundausbildung ist mit diesem Gelöbnis fast am Ende, und hinter den Soldaten beiderlei Geschlechts würden „harte, entbehrungsreiche, aber auch für sie wertvolle Monate“ liegen, sagte Bataillonskommandeur Oberstleutnant Patrick Dohmen. Wo in der Gesellschaft mehr die Tendenz zu Individualismus und Egoismus erkennbar sei, würden die Soldaten mit ihrem Dienst „einen Mehrwert für die Gesellschaft“ leisten. Diese Leistung, so Dohmen weiter, sei ein Vorbild für die gesamte Gesellschaft.

Dass die Soldaten in der Garnisonsstadt Volkach sehr geschätzt seien, unterstrich die zweite Bürgermeisterin Gerlinde Martin. Sie sprach von der „vollen Integration in das Leben unserer Bürger“ und sprach den Rekruten ihren Dank für deren Dienst in der Bundeswehr und damit in der NATO aus.

Für den feierlichen musikalischen Rahmen sorgte einmal mehr ein fünfköpfiges Kammerensemble des Heeresmusikorps Veitshöchheim. Viele Angehörige hatten bereits den Vormittag mit „ihren Soldaten“ verbracht und auch mit ihnen zusammen Mittag gegessen sowie die penibel aufgeräumten Stuben und Spinde bewundert.