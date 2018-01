GRÄFENNEUSES vor 1 Stunde

Von der Straße abgekommen

Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse geriet am frühen Sonntagmorgen bei Gräfenneuses eine 30-jährige Autofahrerin in einer Linkskurve ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn und landete im Straßengraben. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in die GEO-Klinik Gerolzhofen gebracht. Der Schaden an ihrem Opel Corsa beläuft sich laut Polizeibericht auf 2000 Euro.