Von der Straße abgekommen

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers und übermäßigen Alkoholgenusses geriet am frühen Montagabend ein 33-jähriger Autofahrer am Ortsbeginn von Buchbrunn nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben.

Dort prallte er mit seinem BMW gegen einen Wasserdurchlauf und überschlug sich, teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit. Alle drei Insassen in dem Fahrzeug erlitten leichte Verletzungen. Zwei kamen in die Klinik Kitzinger Land. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Fahrer erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Schaden: 2500 Euro.