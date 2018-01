Von der Straße abgekommen und überschlagen

Auf der Strecke zwischen Kitzingen und Großlangheim geriet am Montagmittag ein 57-jähriger Autofahrer aus ungeklärter Ursache zunächst auf das rechte Bankett. Beim Gegenlenken kam der BMW ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Straßengraben überschlug sich der Pkw mehrmals und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und musste zur Behandlung in die Uni-Klinik Würzburg gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und ordneten eine Blutentnahme an. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf 5000 Euro.