Von der Straße abgekommen und überschlagen

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam am Mittwochabend auf der Strecke zwischen Dettelbach und Brück in einer langgezogenen Linkskurve ein 21-jähriger Mann mit seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen eine Wasserdurchlass, überschlug sich und kam laut Polizeibericht auf der Zufahrt zu einem Winzerhof auf den Rädern zum Stehen.

Dabei erlitt eine 20-jährige Mitfahrerin schwere und eine weitere Insassin leichte Verletzungen. Beide mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Der Unfallfahrer wurde ebenfalls leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Der Schaden am BMW beträgt 10 000 Euro.