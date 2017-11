Von der Straße abgekommen und überschlagen

Auf der Strecke zwischen Marktsteft und Michelfeld geriet am Dienstagnachmittag auf regennasser Fahrbahn ein 19-jähriger Fahranfänger mit seinem Ford Fiesta im Auslauf einer Linkskurve zunächst auf den rechten Seitenstreifen. Beim Gegenlenken übersteuerte er sein Fahrzeug und fuhr in den linken Straßengraben. Dort überschlug sich der Pkw und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf 3000 Euro.