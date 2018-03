KITZINGEN vor 2 Stunden

Von der Sonne geblendet

Eine Autofahrerin wollte am Sonntagnachmittag vom Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Marktbreiter Straße in Kitzingen rückwärts ausparken. Dabei wurde sie von der Sonne geblendet, übersah das hinter ihr geparkte Auto und stieß gegen dessen Heckseite. Schaden laut Polizeibericht: 1000 Euro.