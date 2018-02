BIEBELRIED vor 1 Stunde

Von der Sonne geblendet

Am Mittwochvormittag fuhr eine 46-jährige Autofahrerin auf der Ringstraße in Biebelried bergaufwärts. Von der Sonne geblendet konnte die Hyundai-Fahrerin die Umgebung kaum erkennen, heißt es im Polizeibericht. Ungebremst stieß sie deshalb gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten BMW. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt, sodass die Polizei von zwei wirtschaftlichen Totalschäden ausgeht. Schaden laut Polizeibericht: 18 000 Euro.