Als am Mittwochmittag ein 38-jähriger Autofahrer in Kitzingen vom Hirtengraben in die Flugplatzstraße einfahren wollte, wurde dieser von der Sonne geblendet, übersah den vorfahrtsberechtigten Nissan einer 66-jährigen Frau und stieß mit diesem zusammen. Schaden laut Polizeibericht: 2500 Euro.