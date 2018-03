Von der Schulbank in den Kreistag

Nachdem sich die Schüler des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach bereits seit Beginn der zehnten Jahrgangsstufe im Sozialkundeunterricht mit Politik beschäftigt hatten, konnten sie nun auch einmal praktisch in „gelebte Demokratie“ hineinschnuppern. Wie es in einer Mitteilung der Schule heißt, besuchten die Schülerinnen der Klasse 10 B den Jugendkreistag in Kitzingen.

Bereits im Vorfeld hatten sie sich intensiv mit dem von ihnen ausgewählten Thema „Fake News – eine Gefahr für die Demokratie?“ auseinandergesetzt. So erarbeitete die Klasse einen eigenen Vorschlag, wie der Einfluss von Fake News auf die Meinungsbildung reduziert werden könnte. Mit Unterstützung des Kreistags wollen sie eine Materialmappe für die Schulen der Region erstellen, die Informationen, Kopiervorlagen und einen kurzen Film über Risiken für Schüler der Unter- und Mittelstufe umfasst.

Sind die Ideen umsetzbar?

Verschiedene Schulen des Landkreises präsentierten beim Jugendkreistag ihre Vorschläge, auch zum zweiten Thema „Chancenungleichheit unter Jugendlichen“. Nach jedem Themenblock prüften die anderen Schüler die Beiträge auf ihre Umsetzbarkeit hin. Im Anschluss stimmten sie ab, ob der jeweilige Antrag angenommen oder abgelehnt wird.

Landrätin Tamara Bischof war als Vorsitzende während der gesamten Veranstaltung anwesend, beteiligte sich an den Diskussionen und gab zum Abschluss einen kurzen Einblick in die Arbeitsweise des Kreistags und in ihren Alltag als Landrätin. Auch andere Mitglieder des Kreistags sowie Experten zu den beiden Themengebieten standen den Schülern mit Rat und Tat zur Seite.