Von der Energieberatung bis zum Insektenhotel

Bei der Siedlergemeinschaft Sickershausen ist alles im Lot, weshalb die Mitglieder bei den von Karl Gilles geleiteten Neuwahlen in der Jahreshauptversammlung auf die bewährte Führungsriege setzten. Vorsitzender Robert Heinkel, sein Stellvertreter Friedrich Mann, Schriftführerin Brigitte Steinberger und Kassier Harald Steinberger lenken weiterhin federführend die Geschicke des Vereins.

Neben Heinz Stich, Erwin Steinberger und Gerhard Waldmann gehört der neue gewählte Florian Bumm dem Quartett der Beisitzer an. Als Kassenprüfer fungieren Herbert Emmerich und Rainer Endreß, das Austragen des Verbandsheftes übernehmen Helga Spiegel und Ludwig Spiegel.

Viele Aktivitäten

Robert Heinkel begrüßte Ortssprecherin Anni Schlötter und ging auf Aktivitäten wie die Teilnahme am Kirchweihumzug und die Übernahme der Bewirtung am Kirchweihmontag ein. Ein Höhepunkt im Vereinsjahr neben der vorweihnachtlichen Feier bildete die Einweihung des Insektenhotels nahe dem Friedhof.

Die Siedlergemeinschaft bot seinen Mitgliedern Vorträge zu dem Themen Energieberatung sowie Vollmachten und Verfügungen. Fachlich und gesellig interessant entpuppten sich der Besuch eines Wildkräuterhofs und der Landesgartenschau in Apolda. Der ehemalige Leiter der Kitzinger Stadtgärtnerei, Johannes Lindner, weihte vor einigen Tagen bei einem Baumschnittkurs 20 Teilnehmer in die Feinheiten des Baumschnitts ein. Der Vorsitzende riet den Mitgliedern noch Einkäufe in einem Kitzinger Baumarkt zu tätigen, da eine Bonusaktion für Mitglieder nur noch bis zum 13. März läuft.

Vorteile

Die Siedlergemeinschaft ist Mitglied im Verband Wohneigentum, über den die Mitglieder von Vergünstigungen wie beim Bezug von Strom und Gas von den Kitzinger Licht-, Kraft- und Wasserwerken sowie bei vielen weiteren Firmen profitieren können. Die beharrliche Arbeit des Verbands Wohneigentum trug mit dazu bei, dass Straßenausbaubeiträge künftig nicht mehr von den Grundstücksbesitzern erhoben werden. Der Verband Wohneigentum erhob dagegen im vergangenen Jahr eine Popularklage und unterstützt mit weitere 130 Interessenverbände und Bürgerinitiativen das Volksbegehren zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Robert Heinkel riefe die Mitglieder und Bürger dazu auf, das Volksbegehren mit Unterschriften bis zum 23. März zu unterstützen.

Höhepunkt im August

Den Höhepunkt des laufenden Jahr wird der 11. August mit sich bringen, wenn die Siedlergemeinschaft mit einem Festkommers sein 50-jähriges Vereinsjubiläum feiern will. Der Ausflug wird mit dem Nachbarverein aus der Siedlung zur hessischen Landesgartenschau in Bad Schwalbach führen. Kassier Harald Steinberger informierte über die finanzielle Lage des Vereins mit einem positiven Jahresabschluss.