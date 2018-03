Unter der Leitung von Michael Kütt hatte die Fachschaft Musik vom Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid zum Frühlingskonzert des Gymnasiums wieder ein abwechslungsreiches Programm von „Barock bis Rock“ zusammengetragen. Die Qualität der Beiträge der Musiker beeindruckte das Publikum, teilt die Schule mit.

Die Musikklassen 5 ab (Leitung Katja Rappelt) und 6 ab (Gerd Semle), umrahmt vom Chor (Franz Huber) begrüßten das Publikum in der vollbesetzten Sporthalle beschwingt („Lavender's Blue“) und besinnlich („Come and Go“). Weitere Musizierende waren das Projektorchester (Katja Rappelt), die Rockband (Gerd Semle) und die „Most little Bigband“ (Michael Kütt). Mit Spielfreude und beachtlicher Präzision wurden die Beiträge dargeboten, ist der Pressemitteilung über einen „überaus gelungenen Konzertabend“ außerdem zu entnehmen.

Innerhalb der solistischen und kammermusikalischen Beiträge wird auf die künstlerische Präsenz des Ensembles „T(h)riller“ hingewiesen, das sich aus dem Blockflötenkonsort der Sing- und Musikschule Steigerwald herausgebildet hat, und neben einer Padovana von Johann H. Schein auch die Eignung der Blockflöte für „Nichtbarockes“ mit „A swing in the Park“ und mit „Hora cadin caval“ von Jan Rohyta unter Beweis stellte. Erwähnt werden noch die Beiträge von Johanna Thilo und Agatha Heinold.

Langanhaltenden Applaus gab es für alle Beteiligten, als zum Schluss die durch das Abitur ausscheidenden Musiker mit einem Blumengruß den Dank der Fachschaft entgegennahmen. Sie haben viele Jahre das musikalische Profil der Schule mitgeprägt, wie die Moderatorinnen Emilie Rehberger und Gina Wenner deutlich machten.