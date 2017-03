Vom Schlichter zum Streitobjekt

Im Polizeibericht vom 20. März war zu lesen: In der Nacht zum Samstag ist es in Unterfranken gleich in drei Fällen zu Gewalt gegenüber Polizeibeamten gekommen. In Bad Neustadt, Aschaffenburg und Kitzingen wurden insgesamt sechs Beamte verletzt. Sie mussten zum Teil in Krankenhäusern behandelt werden.

Harald Hoffmann zieht die Stirn in Falten. Natürlich kennt er Pressemeldungen wie diese. Natürlich ist jeder Angriff auf einen Beamten einer zu viel. Auf der anderen Seite will er die Zahlen auch nicht überbewerten. So traurig es ist: Gewalt gegen Polizeibeamte hat es schon immer gegeben. Die Statistik belegt keinen Anstieg der Zahlen – zumindest nicht im Landkreis Kitzingen.

Prellungen und Stauchungen

22 Fälle wurden im vergangenen Jahr gemeldet, 16 davon waren körperlicher Art, die anderen sechs Beleidigungen. (2015: 31 Fälle, 22 körperlich, neun Beleidigungen). Weil oft eine ganze Gruppe von Polizisten beleidigt oder angegriffen wird, listet die Statistik 67 geschädigte Beamte auf – bei rund 100 Kollegen in der Kitzinger Dienststelle sind damit zwei von dreien betroffen gewesen. Alles Routine?

„Jeder Kollege geht unterschiedlich mit diesem Phänomen um“, sagt der Dienststellenleiter. Manche sind beim nächsten Einsatz noch ein wenig vorsichtiger, andere schütteln solche Vorfälle ab. Zu schwerwiegenden Verletzungen sei es im letzten Jahr nicht gekommen. Dennoch: Prellungen und Stauchungen waren schon dabei. Mitunter kam es zu Krankschreibungen. Die Ausfallzeiten müssen von den Kollegen irgendwie aufgefangen werden.

20 Täter hat es im letzten Jahr gegeben. 13 Mal spielten Drogen oder Alkohol eine Rolle. Viele Täter sind polizeibekannt, aber es kommen auch immer mehr Ersttäter hinzu. Die typische Situation sieht so aus: Bei einer Festnahme fängt der Beschuldigte plötzlich zu randalieren an. Von einer Sekunde auf die andere. „Das ist für die Beamten vor Ort ganz schwer einzuschätzen“, sagt Hoffmann. Die Ausbildung hat sich dahingehend verändert. Ein Schwerpunkt liegt auf der Selbstverteidigung. Die Techniken werden aufeinander abgestimmt.

Zwei Beamte, die selten auf Streife fahren, wissen trotzdem ganz genau, wie sie im Ernstfall als Team agieren. Auch die Ausrüstung hat sich im Lauf der Zeit verbessert. Handschuhe, Spuckschutz, Handfesseln und Pfefferspray helfen. Wird eine Streife zu einem stadtbekannten Randalierer gerufen, ist die zweite schon im Hinterkopf gebucht.

Veränderte Gesellschaft

Es ist eine eher kleine Gruppe Einzelner, die tatsächlich die Hemmschwelle überschreitet und Polizisten angreift. In der Regel befinden sich diese Männer – im vergangenen Jahr waren es in 17 von 20 Fällen Männer – beim Eintreffen der Polizei schon in einem unberechenbaren Zustand.

Vor ein paar Jahren mussten die Beamten gerade auf den Zeltweinfesten mit solchen Einsätzen rechnen. Das hat sich komplett geändert. „Die Diskussionen mit den Veranstaltern haben gefruchtet“, freut sich Hoffmann. „Es gibt dort so gut wie keine Exzesse mehr.“ Das zeigt: Es lässt sich etwas zum Guten bewegen.

Lässt sich auch der Respekt gegenüber der Polizei intensivieren? Hoffmann schüttelt den Kopf. Die Mehrzahl der Bürger sei alles andere als respektlos. Aber natürlich habe sich die Gesellschaft verändert. „Das ist auch gar nicht schlimm.“ Die Polizei habe sich ja auch ganz bewusst verändert – weg von der Obrigkeitspolizei hin zu einer Bürgerpolizei.

Im Ton vergriffen

Der Umgangston sei dabei partnerschaftlicher geworden. „Damit weiß halt nicht jeder umzugehen“, bedauert er. Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene würden sich im Ton vergreifen. Zu körperlicher Gewalt neigen dagegen eher die Erwachsenen.

„Vielleicht ist das Frustpotenzial in unserer Gesellschaft insgesamt größer geworden“, mutmaßt der 50-Jährige. Seine Beobachtung: Die Polizei tritt als Konfliktlöser auf und gerät dabei selbst in den Fokus. Das perfide Ergebnis: Der Streitschlichter wird zum Streitobjekt. Dass diejenigen, die zum Schutz der Bürger da sind, angegriffen werden, sei unglaublich. Ausdrücklich schließt Hoffmann in diese Aussage auch die Rettungskräfte und Feuerwehrleute ein. Die würden immer häufiger zum Spielball für Aggressionen. „Das geht ja gar nicht.“

Diskussion in der Gesellschaft

Was er sich für die Zukunft wünscht? Harald Hoffmann muss nicht lange überlegen. Eine positive Diskussion in der Gesellschaft, eine Bewusstseinsbildung darüber, was Polizei und Rettungskräfte leisten. „Es wird vieles zu selbstverständlich genommen“, bedauert er.

Mit einer schnellen Veränderung rechnet der Dienststellenleiter nicht. Er weiß: Vorfälle, in denen Polizisten beleidigt oder angegriffen werden, wird es auch in Zukunft geben.

•

„Ein polizeibekannter Randalierer machte den Beamten der Kitzinger Polizei wieder zu schaffen. Seinen ersten Auftritt hatte der Mann in der Kitzinger Lindenstraße. Da stand er grundlos mitten auf der Fahrbahn und hinderte einen Autofahrer am Vorbeifahren. Am Königsplatz konnte der Täter dann gestellt werden. Da er sofort aggressiv war, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in der Haftzelle. Auch dort randalierte er weiter und urinierte in die Zelle.“

(Aus dem Polizeibericht vom 26. März).