Vom Prinzen zum König

Die Schützengesellschaft Mainstockheim hatte zum Königsschießen in ihre Räume im ehemaligen Gasthaus Stern eingeladen. Die dazugehörige Königsproklamation fand kürzlich statt.

Wie es in einer Mitteilung der Schützen heißt, holte der letztjährige „Prinz“, Thomas Popp, sich nun den Titel des Schützenkönigs. Nach einem Jahr Regentschaft überreichte Tom Hubert, Schützenkönig 2016, seinem Nachfolger die traditionelle Schützenkette sowie eine handgemalte Königsscheibe.

Tom Hubert konnte jedoch den Titel des Vereinsmeisters verteidigen, welchen er nun zum zweiten Mal in Folge hat. 1. Ritter wurde mit Karl Link das älteste, aktive Mitglied und der Titel des 2. Ritter ging an Franziska Wendrich, die in diesem Jahr ihre ersten Rundenwettkämpfe in der Mannschaft Mainstockheim II absolviert.

Jugendkönig 2017 wurde André Henftling. Über den 1. Jugendritter konnte sich Marcel Link freuen. Den Titel des 2. Jugendritter ergatterte Lukas Schmidt.

Nach alter Tradition wurden so der Schützenkönig, der „Prinz“ sowie die Gewinner der Festpreise gekürt. Außerdem wurden der beste Schuss und die beste Schuss-Kombination des Wettkampfes mit einem Glücks-Preis belohnt.

Die Preise für den „Meister“ beziehungsweise die „Meisterprämie“ erhielt derjenige, der das beste Ergebnis über 10 bzw. 30 Schuss vorweisen konnte, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.