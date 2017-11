Vollsperrung auf A3: Mann lebensgefährlich verletzt

Gegen 7 Uhr am Montagmorgen hat sich auf der A3 zwischen Kitzingen und Wiesentheid ein folgenschwerer Auffahrunfall ereignet. Ein 41-Jähriger musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Autobahn ist derzeit in Fahrtrichtung Nürnberg vollgesperrt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 41-Jähriger, gegen 7 Uhr, mit seinem Sprinter auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Kitzingen und Wiesentheid fuhr er aus noch ungeklärter Ursache nahezu ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf, teilt die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

In ein Krankenhaus geflogen

Der 41-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Sprinter befreit werden. Er wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und kam nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, heißt es im Polizeibericht weiter.

Verkehr wird umgeleitet

Die Autobahn bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Nürnberg weiterhin komplett gesperrt. Der Verkehr wird durch die Einsatzkräfte weiträumig umgeleitet. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Stadtschwarzach, Kitzingen und Wiesentheid im Einsatz. Die Unfallaufnahme hat die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried übernommen. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

