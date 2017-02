Voller Terminkalender für närrische Hoheiten

Regina Ehrlich und Philipp Wenkheimer führen eine ehrenvolle Tradition fort: Sie sind das 16. Prinzenpaar des Höpper Elfers. Etwa 40 Auftritte absolvieren sie in der Session und sind vor allem in den letzten beiden Faschingswochen, gefragte Gäste bei Prunksitzungen und anderen Fastnacht-Veranstaltungen.

Regina Ehrlich: Ich war von 2011 bis 2014 schon Albertshöfer Weinprinzessin und kenn? mich im Prinzessinen-Leben schon etwas aus. Deshalb ist es für mich aber jetzt nicht weniger aufregend. Hat man die Krone auf dem Kopf, fühlt man sich fast wie ein anderer Mensch. Nicht unschuldig daran sind die Blicke von Leuten und vor allem die kleinen Mädchen, die einen bewundern. Das ist schon ein besonderes Gefühl.

BEIDE: Man sollte gut mit Menschen umgehen können, offen auf Leute zugehen und gerne nette Gespräche führen. Als Prinzenpaar fällt man auf – vor allem durch das edle Kleid der Prinzessin. Deswegen ist es auch wichtig, die Aufmerksamkeit, die man dadurch bekommt, zu genießen. Verkneifen muss man sich eigentlich gar nichts, man muss nur immer daran denken, dass man speziell auf der Bühne ständig von den Leuten beobachtet wird.

Regina: Ja, wir sind ein Paar, deswegen fühlt sich das auch nicht komisch an, so viel Zeit miteinander zu verbringen. Allerdings muss ich sagen, dass es auch mal schön ist, Zeit nur für sich selbst zu haben.

Beide: Es sind cirka 40 Termine vom 11.11. bis Aschermittwoch – die meisten davon in den letzten zwei Wochen. Es ist schwierig zu sagen, auf was man sich am meisten freut, weil wir schon so viele unglaublich schöne Erlebnisse bei befreundeten Gesellschaften hatten. Ein Highlight war zum Beispiel unsere erste eigene Prunksitzung vorletzte Woche. Es ist der Wahnsinn, was da auf die Beine gestellt wurde. Unglaublich kreative Tänze von unseren Garden, lustige Bütten, die das Publikum zum Lachen brachten, und eine supertolle Stimmung. Deswegen blicken wir mit Spannung auf die zweite Sitzung am Samstag. Auch sind wir gespannt auf den Faschingsumzug in Würzburg und den Landkreisumzug, der dieses Jahr ja in Volkach stattfindet. Wir freuen uns auf die Menschenmenge, die uns zujubeln wird.

Philipp Wenkheimer: Einen Großteil nimmt natürlich die Pflege von Freundschaften zu anderen Gesellschaften ein. Durch die vielen Prinzenpaartreffen, auf die wir fahren, lernen wir auch im Bereich von Mittel- und Oberfranken sehr viele Leute kennen. Solche Kontakte wollen natürlich gepflegt werden. Ein wichtiger Punkt ist auch die Verleihung von Orden und anderen Auszeichnungen an die ganzen Akteure und an verdiente Persönlichkeiten. Und natürlich zu guter Letzt, auch die Zeit als Prinzenpaar zu genießen.

Regina: Am meisten freue ich mich darauf, am Wochenende mal wieder in Jogginghose auf dem Sofa zu liegen und mit 'ner Tüte Chips Fernsehen zu gucken.

Philipp: Da kann ich mich meiner Prinzessin nur anschließen. So schön wie die Zeit als Prinzenpaar auch ist, kann man danach seine Zeit doch wieder etwas flexibler planen. Aber am meisten freuen wir uns natürlich auf die kommende Session!