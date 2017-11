Volkstrauertag: Wer Waffen sät, lässt Kriege wachsen

1 / 1

„Der Volkstrauertag hat Sinn.“ Das sagte stellvertretender Landrat Paul Streng (rechts) am Sonntag beim zentralen Gedenken des Landkreises zum Volkstrauertag in der Kreis-Kriegergedächtnisstätte auf dem Marktbreiter Kappellenberg. Sinn habe der Tag, „wenn wir nicht bei der Trauer stehen bleiben, sondern die Mahnung zum Frieden hören, die die vielen Kriegstoten deutlich an uns richten.“ Zwar seien die meisten Gewaltkonflikte weit entfernt, doch seien die Folgen zu spüren. Es sei, so Streng, höchste Zeit mit der Bekämpfung der Fluchtursachen zu beginnen. Wichtig sei ein Stopp von Waffenexporten: „Wer Waffen sät, lässt Kriege wachsen und erntet Flüchtlinge.“