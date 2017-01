Volkshochschule befindet sich auf solidem Kurs

Die Volkshochschule Ochsenfurt hat sich zu einer Kooperation mit der VHS in Kitzingen entschlossen – wie kürzlich berichtet. Allerdings fiel die Entscheidung nicht wegen finanzieller Probleme, sondern um auf organisatorischem Gebiet effizienter arbeiten zu können, wie VHS-Vorsitzender Karl Ludwig betont.

Die Information, wonach die Finanzierung des Programms nicht mehr gewährleistet ist, sei deshalb falsch, habe unter Mitgliedern und Kursteilnehmern der VHS aber einige Verwirrung gestiftet. Nach Ludwigs Worten will der Freistaat die Vergabe von Fördermitteln künftig an strengere Kriterien knüpfen.

Demnach sollen Volkshochschulen alleine oder in Kooperation künftig mindestens 30 000 Teilnehmer-Doppelstunden pro Jahr leisten, um in den Genuss der gesetzlichen Zuschüsse zu kommen. Alleine kommt die VHS Ochsenfurt auf rund 25 000 Teilnehmer-Doppelstunden, gemeinsam mit der größeren Kitzinger VHS lasse sich das Kriterium mühelos erfüllen, ohne dabei die Selbstständigkeit aufgeben zu müssen, so Ludwig.

Teil des neuen Kriterienkatalogs ist auch die Einführung eines Qualitätsmanagements. „Wir sind bereits dabei, ein solches System aufzubauen, aber das ist ein zeitraubendes und kostspieliges Verfahren“, sagt Karl Ludwig. In der Kooperation mit Kitzingen wird es erheblich einfacher und wirtschaftlicher.

Anlass zur Sorge um die wirtschaftliche Situation der VHS bestehe nicht, betont Ludwig. Selbst ohne die staatlichen Zuschüsse stünde die Finanzierung des Kursprogramms nicht ernsthaft in Gefahr. Bei einer Summe von Einnahmen und Ausgaben von rund 250 000 Euro jährlich mache der Staatszuschuss lediglich sieben Prozent aus. 71 Prozent der Ausgaben decke die VHS aus eigenen Mitteln. 90 Prozent davon seien Kursgebühren, der Rest stammt aus Mitgliedsbeiträgen, Anzeigenerlösen und Spenden.

Der Landkreis Würzburg unterstützt die VHS Ochsenfurt mit 16 000 Euro jährlich. Das sind 50 Cent pro Einwohner im Versorgungsgebiet. Nach dem gleichen Schlüssel fördert der Landkreis auch die VHS Würzburg. Größter Zuschussgeber ist die Stadt Ochsenfurt mit einer Höchstfördersumme von 27 000 Euro. Diesen Betrag habe die VHS aber noch nie abrufen müssen, so Ludwig. In den vergangenen Jahren lag der Zuschuss der Stadt bei durchschnittlich 20 000 Euro. Insgesamt befinde sich die VHS in den letzten Jahren auf einem wirtschaftlich soliden Kurs, so Ludwig.