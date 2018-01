Volkamer sieht „zeitlich Luft nach oben“

Markt Einersheims Bürgermeister Herbert Volkamer ist ein Mann, der gerne das Kind beim Namen nennt. So hielt er es auch beim Ortstermin des Bauausschusses auf der Baustelle Terrassenbad. „Die Handwerksfirmen haben zeitlich schon noch Luft nach oben“, wandte er sich an die Verantwortlichen der Kulmbacher Planungsgesellschaft plafog. Damit ließ das Ortsoberhaupt anklingen, dass er mit Argusaugen darauf achten wird, dass der Bauzeitplan eingehalten wird.

Der Ortstermin diente dazu, die Gemeinderäte auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen und die Baufortschritte aufzuzeigen. Dass sich etwas getan hat, zeigte sich besonders am Schwimmbecken, dessen Edelstahlwände fertig sind, und derzeit wird der Träger für den Beckenboden mit Beton unterfüttert. Während die Arbeiten am Becken im Zeitplan sind, hakte es mit dem Kinderbecken. Dort baut die beauftragte Firma jetzt ein komplett neues Element ein um die Beanstandungen aus der Welt zu schaffen.

Arbeit stockt

Auch die Arbeiten zum verarbeiten der Rohre für die Wassertechnik stocken seit geraumer Zeit, weshalb der Bürgermeister ein Schreiben losschicken wird um bei der Firma den Zeitverzug anzumahnen. Die Firma, die Außenanlagen ausführen wird, kann an der südlichen Seite des Schwimmbeckens bereits anfangen, worauf der Bürgermeister wartet. Denn laut den plafog-Verantwortlichen könne der für Mitte Mai geplante Probetrieb des Schwimmbads eingehalten werden.

Herbert Volkamer will derweil nicht bloß auf Ankündigungen vertrauen, sondern die Firmen mobil machen, dass alles rechtzeitig fertig wird. Am Betriebsgebäude, für das Architekt Walter Böhm verantwortlich zeichnet, läuft alles plangemäß, nach dem Dach und den seitlichen Glas-Fassadenelementen ist aktuell der Innenausbau dran. Nur der Estrich muss noch warten weil der Boden erst bei einer Temperatur von 15 Grad Celsius eingebaut werden kann.

Hauseingang schützen

Die Gemeinderäte kamen überein, dem Wunsch der Schulleitung der Grundschule Hellmitzheimer Bucht auf einen Windfang am Hauseingang zu entsprechen. Dafür wird die Gemeinde Angebote einholen. Daneben soll die Busparkfläche vor der Schule ausgeweitet werden. Da dafür einige Parkplätze wegfallen, werden am benachbarten Sportplatz weitere Lehrerparkplätze ausgewiesen.

Die Gemeinde wird am Löcherweg im Außenbereich Ersatzpflanzungen an einem Streuobstbestand an dem Weg gegenüber der östlichen Ortseinfahrt vornehmen. Markus Schmitt vom Kitzinger Landschaftspflegeverband beriet die Gemeinde bei der Auswahl alter Apfel- und Birnen-Sorten, von denen 15 Stück gepflanzt werden sollen.