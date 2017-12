Volkacher wird ein bisschen größer

Im Zuge der Flurbereinigung „Zeilitzheim 3“ sollen die Grenzen von ganz Volkach mitsamt seiner Ortsteile neu eingeteilt werden. Das hat zur Folge, dass das Gebiet von Volkach größer wird, wie Bürgermeister Peter Kornell in der Stadtratssitzung erklärte. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft „Flurordnung Zeilitzheim 3“ hat vorgeschlagen, dass Volkach ein kleines „Eckchen“ mehr bekommen soll, und zwar 0,0001 Hektar. Umgerechnet ergibt sich daraus eine Vergrößerung um einen Quadratmeter. Dadurch, so merkte ein Ratsmitglied verschmitzt an, würde die Stadt auch einen größeren Anteil an der Mehrwertsteuer erhalten. Das, entgegnete ein nicht weniger amüsierter Bürgermeister, würde sich wohl auf „einen Bruchteil im Centbereich“ beschränken. Gleichwohl stimmte der Rat einstimmig dieser Vergrößerung zu.