Volkacher Bürger sollen entscheiden

Seit der Stadtrat Volkach vor einigen Monaten einstimmig der Bauvoranfrage für den Bau eines Hotels im Mainvorland nördlich der Mainbrücke zugestimmt hat, regt sich Widerstand. Jetzt gibt es einen Antrag auf ein Ratsbegehen.

Geht es nach dem Willen der FWG (Freie Wählergemeinschaft Volkach) dann sollen die Volkacher mit einem Ratsbegehren über das Projekt entscheiden. Sie sollen die Frage beantworten, ob die Stadt Volkach einem Investor die Flächen für den Bau eines Hotels im Mainvorland zur Verfügung stellt.

Ob der Stadtrat sich dazu durchringen kann, wird der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung entscheiden. Wie Bürgermeister Kornell (ebenfalls FWG) sagte, beabsichtigt er, den Antrag dem Stadtrat in seiner Sitzung vom 12. März zur Beratung und Abstimmung vorzulegen.

Aufgeladene Diskussionen

FWG-Fraktionschef Herbert Römmelt begründet den Vorstoß damit, dass Zustimmung des Stadtrats zur Bauvoranfrage Main-Hotel in Volkach sehr kontroverse und emotional aufgeladene Diskussionen ausgelöst und einen großen Teil der Bevölkerung polarisiert habe. Um die Entscheidung zum Bau dieses Projektes zu versachlichen und die gesamte Bevölkerung in diese Entscheidung mit einzubinden, halte die FWG ein Ratsbegehren für den richtigen Weg.

Die Volkacher sollen darin über die Zurverfügungstellung des städtischen Grundstücks für das Bauvorhaben entscheiden.

Dieses Ratsbegehren soll nach den Vorstellungen der FWG am Termin der Landtagswahl in Bayern durchgeführt werden. Das würde Kosten sparen und eine ausreichend hohe Wahlbeteiligung wahrscheinlich machen.

Weiter heißt es zur Begründung: Die Zustimmung des Stadtrats sei nach intensiven Überlegungen und Abwägung der Argumente des Für und Wider im Blick auf die Anforderungen des Landschaftsschutzes, der Hochwasserproblematik, der rechtlichen Voraussetzungen und der positiven Wirkungen auf die Entwicklung der Stadt Volkach getroffen worden. Ausschlaggebend für die einstimmige Zustimmung sei das Entwicklungspotenzial für Volkach im Blick auf die touristische Weiterentwicklung und Stärkung der Wirtschaftskraft gewesen.

Neben dem von Bürgern initiierten Bürgerentscheid kann in Bayern auch ein Stadtrat Entscheidungen, für die er selbst zuständig ist, an die Bürger einer Gemeinde abgeben: im Zug eines Ratsbegehren. Das wird in der Regel dann eingesetzt, wenn die Kommunalpolitiker der Meinung sind, dass die Bevölkerung über eine Streitfrage selbst abstimmen sollte. Der Stadtrat beschließt quasi einen von oben initiierten Bürgerentscheid. Genau das soll jetzt in Volkach passieren, wenn der FWG-Antrag zum Zug kommt.