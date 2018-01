Volkach will sich um Förderung für Schulturnhalle bewerben

Einstimmig beschloss der Stadtrat Volkach in seiner jüngsten Sitzung, sich für eine spezielle Förderung von finanzschwachen Kommunen (Kommunalinvestitionsprogramm) zu bewerben. Genauer gesagt handelt es sich um eine Förderung mit dem Namen KIP-S (für Schulen), aus dessen Topf die in die Jahre gekommene Schulturnhalle bei der Mittelschule saniert werden könnte. Die Fördermittel sind begrenzt, mit ein bisschen Glück kann Volkach vielleicht geschätzt 500 000 Euro erhalten.

Das Programm selbst ist vom Bund aufgelegt, für den Freistaat stehen 260 Millionen Euro zur Verfügung. Heruntergebrochen auf den Landkreis bedeutet das, wie Bürgermeister Peter Kornell vorrechnete, „gut 4,4 Millionen Euro“. Aus diesem Topf dürfen sich alle finanzschwachen Kommunen des Kreises laben. Das hat aber auch einen entscheidenden Nachteil: Eine Generalsanierung der Halle, wie sie eigentlich nötig wäre, „kommt dann nicht in Frage“.

Förderung auf Schulen reduziert

Der Grund liegt auf der Hand: „Dann würden wir den kompletten Anteil des Landkreises allein wegfressen.“ Und das Förderprogramm ist auf die Schulen reduziert, womit sich eine Sanierung der Mainschleifenhalle aus diesen Mitteln, wie Jochen Flammersberger vorsichtig anfragte, schon erübrigt hat.

Sollte Volkach den Zuschlag bekommen, wären an der Turnhalle neue Fenster, neue Türen, eine neue Decke und eventuell ein neuer Boden fällig. Dass noch viel mehr gemacht werden müsse, „weiß ich noch aus meiner Zeit als dortiger Schulleiter, die Halle entspricht schon länger nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben“, merkte Herbert Römmelt an.

Die Arbeiten selbst würden, so Kornell auf Anfrage von Ingrid Dusolt, eher in den Sommerferien erledigt werden, damit die Halle auch von schulfremden Benutzern nicht benötigt würde. Einen Zeitplan für eine mögliche Sanierung steht noch lange nicht fest. Erst einmal muss sich die Stadt darum bewerben, den Zuschlag bekommen, planen und dann die Förderung beantragen. Vielleicht, so die leise Hoffnung des Bürgermeisters, „könnte die Sanierung schon im nächsten Jahr laufen, eventuell auch in zwei Jahren“.