Vier Unfälle bei Schnee und Eis

Insgesamt vier Unfälle ereigneten sich im Bereich Kitzingen in der schneereichen Nacht zum Sonntag. In allen Fällen blieb es allerdings bei Blechschäden, wie die Polizeiinspektion Kitzingen mitteilt.

Am Sonntag fuhr eine 18-jährige Fiat-Fahrerin gegen 2.25 Uhr von Rödelsee in Richtung B 8. Augenscheinlich wegen zu hoher Geschwindigkeit rutschte sie am Ende der Staatsstraße über die B 8 hinweg und stieß mit dem Fahrzeug gegen die gegenüberliegende Schutzplanke.

Während die Fahrerin mit dem Schrecken davonkam, blieb das Auto beschädigt liegen. Der Schaden: rund 1500 Euro am Auto, rund 1000 Euro an der Planke.

Verkehrsinsel gerammt

Gegen 4 Uhr fuhr ein 63-jähriger Autofahrer auf der Mainstraße in Marktbreit und bog nach links in die Adam-Fuchs-Straße ein. Der Mann übersah eine wegen der Schneeverhältnisse schwer erkennbare Verkehrsinsel und fuhr auf. Der Schaden: 300 Euro am Auto und 1000 Euro an der Verkehrsinsel.

Fast zeitgleich, gegen 3.55 Uhr, erwischte es einen Ford-Kuga-Fahrer in ähnlicher Weise in der Böhmerwaldstraße in Kitzingen: Beim Rechtsabbiegen von der B 8 prallte das Fahrzeug gegen eine Verkehrsinsel und erlitt hierbei einen Schaden an der Lenkung. Die Schadenshöhe ist unbekannt.