Viele Preise verlost

Zum Abschluss der Geiselwinder Schautage verloste der Zusammenschluss der Gewerbetreibenden in Geiselwind wieder Preise, im Wert von weit über 500 Euro.

Über den Hauptgewinn, einen Silberbarren mit einem Gewicht von 500 Gramm und einem Wert von etwa 300 Euro, freute sich Monika Rühl aus Wasserberndorf. Zusammen mit ihrem kleinen Sohn Leon holte sie sich den Preis aus den Händen von Gerhard Seitz und Rebecca Stapper-Elias ab, die die Verlosung leiteten. Als Glücksfee hatte Bürgermeister Ernst Nickel auf dem Gelände der Firma Kanler & Seitz in die Lostrommel gegriffen. Neben Gutscheinen und Eintrittskarten bot die Verlosung weitere interessante Preise. Wer mitmachen wollte, musste bei seiner Runde durch die örtlichen Betriebe Stempel in den einzelnen Geiselwinder Geschäften sammeln. Das taten einige, was anhand der Karten in der Lostrommel zu sehen war.

Das Motto der Verkaufsschau, die immer zwei Wochen vor Ostern stattfindet, lautete diesmal „Wir schaffen Werte.“ Es soll zeigen, dass die Geiselwinder Betriebe mit der allgemeinen Wirtschaft mithalten können, erläuterte Gerhard Seitz vom Gewerbeverein my-geiselwind. Wenn auch der Zuspruch schon einmal stärker, als bei der 19. Auflage der Verkaufsschau gewesen sei, zeigten sich die meisten der zehn beteiligten Unternehmen zufrieden mit dem Zuspruch an Kunden. Angesichts der Wetter-Umstände könne man sich nicht beklagen, es seien doch einige Kunden gekommen, zog Gerhard Seitz für sein Metallbau-Unternehmen als Fazit. „Es gab richtig konkrete Anfragen von Leuten, die gezielt den Weg zu uns gesucht hatten“, berichtete Stefan Reinlein.