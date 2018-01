Viele Preise bei der Lokalschau des Kleintierzuchtvereins

Besonders die Frauen waren bei der Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Kitzingen in diesem Jahr erfolgreich: Sie sicherten sich beide Vereinsmeistertitel. Bei den Aktiven siegte Martina Sterner, in der Jugendwertung lag Sterners Tochter Tanja ganz vorne.

Die fünf besten ihrer Schildtauben bescherten Martina Sterner 480 Punkte, eines ihrer Tiere bekam gar die Bewertung „hervorragend“ zuerkannt. Zwei ihrer Tauben erreichten bei den Preisrichtern Norbert Zehnder und Bernd Lössing sogar 97 von 100 möglichen Punkten und damit die Höchstbewertung „vorzüglich“.

Mehrere Ehrenpreise für Martina Sterner

Die Kitzingerin räumte außerdem mehrere Ehrenpreise ab, wie einen Landesverbandspreis und einen Kreisverbandswehrenpreis. Ihre Tochter Tanja trumpfte ebenfalls auf und ihre drei besten Schildtauben schwarz, darunter ein „vorzügliches“ Tier, bescherte ihr den Jugend-Vereinsmeistertitel.

Die Schau richtete der Verein erstmals als Margit-Nagel-Gedächtnisschau aus - in Gedenke an die verstorbene Züchterin Margit Nagel. Und auch ein nach ihr benannter Preis wurde vergeben. Diesen sicherte sich Harald Nagel mit Zwerg-Wyandotten in schwarz sicherte.

Über weitere Landessverbandspreise durften sich die Zuchtgemeinschaft Birgit und Uwe Hartmann (Harlekin-Wachteln und Japanische Wachteln), Günter Mey (Aracauna-Hühner) und Hans Pötzinger (Mittelhäuser Tauben) freuen. Kreisverbandsehrenpreise verdienten sich die Zuchtgemeinschaft Hartmann (Diamanttauben), Manfred Schaub (Zwerg-Rheinländer-Hühner) sowie die Zuchtgemeinschaft Katharina Paul und Oliver Hess (Zwerg-Dresdner-Hühner).

23 Züchter und 138 Tiere

Bei der Jugend gingen der Kreisverbandsehrenpreis an Julian Hahn (Moderne Englische Zwerg-Kämpfer) und der Bezirksverbandsehrenpreis an Justin Achtelstetter (Holländische Zwerg-Hühner). Die Schirmherrin der Schau, die Bezirksvorsitzende der Rassegeflügelzüchter, Michaela Huber und der Kreisverbandsvorsitzende Bernd Lanitzki, lobten das Tiermaterial und das Engagement der 23 Züchter, die in den Räumen des Stadtbauhofs insgesamt 138 Tiere an Rasse-, Zier- und Wild-Geflügel ausstellten.

Vereinsvorsitzender Uwe Hartmann zog ein sehr erfreuliches Resümee der Schau. Denn schon bei der Eröffnung seien viele Besucher gekommen und an beiden Schautagen herrschte reger Betrieb. Die Tombola war derart begehrt, dass alle Lose schon am ersten Schautag vergriffen waren. Der Erfolg der Lokalschau bestärkte die Verantwortlichen des Vereins in ihrem Vorhaben, im kommenden Winter sogar eine Landesschau in Kitzingen auszurichten.