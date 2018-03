Viel zu schnell unterwegs

Betrunkener Autofahrer zu schnell unterwegs

Am Sonntag gegen 0.30 Uhr fiel einer Zivilstreife der Würzburger Kriminalpolizei ein Mercedes auf, der auf der B 8 zwischen Würzburg und Kitzingen unterwegs war. Bei erlaubten 100 Stundenkilometern hat der Mercedes das Dienstfahrzeug mit rund 160 überholt. Mit Unterstützung der Autobahnpolizei und der Polizeiinspektion Kitzingen konnte der Mercedes im Mainfrankenpark angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Dabei wurde bei dem 43-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Eine Blutprobe folgte, der Führerschein war weg.

Fahren ohne Führerschein

Am Samstagvormittag wurde in Segnitz ein 53-jähriger Autofahrer kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Diesen hatte er wegen eines Fahrverbots in amtliche Verwahrung gegeben. Gegen ihn wird wegen Fahrens ohne Führerschein ermittelt.

500 Liter Diesel aus dem Tank geholt

In der Nacht auf Freitag öffnete ein Unbekannter Im Seelein in Volkach den Tankverschluss einer weißen Renault Zugmaschine und zapfte aus dem Tank rund 500 Liter Dieselkraftstoff im Wert von 584,50 Euro ab. Der Sattelzug war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt gewesen.

Einbruch: Es blieb beim Versuch

In der Nacht auf Donnerstag ver-suchte ein Unbekannter die Eingangstüre eines Büros in der Luitpoldstraße in Kitzingen aufzuhebeln. Dabei entstand ein Schaden von rund 50 Euro.

Gleiches versuchte ein Unbekannter im Lauf der vergangenen Woche in der Pfarrer-Reitz-Straße in Marktbreit. Auch hier blieb es beim Versuch. Der Sachen: rund 200 Euro.

Pfosten und Zaun beschädigt Zwischen Donnerstag und Freitag beschädigte ein Unbekannter den Zaun des Minigolf-Platzes in der Birklinger Straße in Iphofen. Der Schaden beträgt rund 300 Euro.

