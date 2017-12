Viel Theater um ein Heimatfest

Die Steigerwaldbühne in Geiselwind hat wieder geöffnet. Ab dem zweiten Weihnachtstag stehen die Laienspieler bei insgesamt fünf Terminen auf der Bühne. Der kurzweilige Dreiakter „Das Heimatfest“ - oder: „Saure Milch mit Erpfl“ verspricht wieder einiges zum Lachen.

Im Dreiakter geht es um ein kleines Dorf, das sein Heimatfest plant. Sehr realistisch soll das Ganze zunächst werden, bis man sich dazu entschließt, doch wieder auf vieles alte zurück zu greifen. Das gefällt nicht allen. Als in den alten Sachen auch noch ein Schatz gefunden wird, ist es um den Dorffrieden geschehen. Die Geister, die ich rief, denken sich die Herren der Schöpfung, als ihnen das „Füher“ immer mehr auf die Nerven geht. Das Ganze löst manche Kontroverse und manche Verwicklung aus.

Regisseur Richard Rückel hat diesmal aus seiner bewährten Truppe eine recht junge Besetzung gemacht, auch weil mancher der arrivierten Kräfte der vergangenen Jahre diesmal pausieren wollte. Vor und hinter den Kulissen unterstützen wieder viele Helfer die in Geiselwind bereits traditionellen Theaterabende.

Auf der Bühne stehen Oliver Hofrichter, Roland Fürstenhöfer, Michael Sillig, Andrea Ortner, Martina Meyer-Herderich, Sandra Rodamer, Louis Rückel, Eva Kraus und Jennifer Holzheu. Als Souffleur ist Julia Rückel im Einsatz, um die Maske kümmern sich Hedwig Feuerlein und Agathe Sillig; die Kamera bedienen Felix Kern und Hans Lehner. Für die Kasse sowie für die Werbung ist Lisa Kraus zuständig. Außerdem sind und waren weitere Helfer im Hintergrund tätig, wie etwa André Petschl, die Korbballerinnen, Werner Feuerlein, Andrea und Norbert Kraus, Margit Müller, Siegfried Hummel, Melanie Sillig und Dietmar Reuther.

Los geht es am zweiten Feiertag, dem 26. Dezember, um 14 Uhr mit der Kinder- und Seniorenvorstellung; um 19 Uhr folgt die Abendvorstellung. Am 30. Dezember (19 Uhr), am 5. Januar (19.30 Uhr) sowie am Dreikönigstag, 6. Januar (19 Uhr), öffnet sich ebenfalls der Vorhang im Pfarrheim.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Bäckerei Müller sowie an der Abendkasse.