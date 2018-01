Viel Theater mit der Villa Kamilla

Gleich zu Beginn des neuen Jahres gibt es in Untersambach wieder Theater. Die Laienschauspieler der „Neuen Untersambacher Bühne“ spielen mit der Komödie „Villa Kamilla“ ein Stück, das für die Zuschauer wieder einiges zum Lachen verspricht. Am Wochenende 13. und 14. Januar, sowie am 20. Januar sind die Aufführungen.

Mit dabei sind wieder einige Akteure der seit Jahren bewährten Besetzung. Nicht auf der Bühne steht diesmal Sabine Fröhlich, die wegen einer Operation am Fuß ausfällt. Als Schauspielerin jedenfalls, dafür hat sie die Regie des Dreiakters übernommen. Gerne hätte sie neben der dieses Jahr zum ersten Mal mitwirkenden Yvonne Heumann weitere Neulinge in ihrer Truppe begrüßt.

„Es fehlt uns ein wenig an Nachwuchs, vor allem am männlichen“, schaut die Regisseurin, die gleichzeitig Vorsitzende der Dorfgemeinschaft ist, auf die Besetzung. Fünf der sieben Akteure sind weiblich, ein passendes Stück wurde ausgesucht. Es sei leichter, jemanden als Helfer im Saal zu finden, als auf der Bühne, doch man hofft, dass sich das ändert.

Das Stück, das diesmal gespielt wird, dreht sich um ein altes Haus. Die „Villa Kamilla“, so der Titel, hat ihre Tücken. In ihr wohnt eine frisch geschiedene Frau mit ihren beiden Töchtern. Während sich die Mutter und eines der Mädels ganz wohl fühlen, gefällt es der anderen Tochter überhaupt nicht in der dringend reparaturbedürftigen Villa.

Die habgierige Besitzerin der Immobilie möchte kein Geld mehr ins Haus stecken. Die Mieter möglichst schnell raus bringen, das Haus abreißen und neu bauen, lautet ihr Plan. Der gefällt nicht allen, mit allen möglichen Tricks wehren sich die Bewohner. Dazu löst auch noch ein Vorstadt-Casanova einige Verwirrung bei den Damen aus.

Als Schauspieler wirken diesmal mit: Kristin Fröhlich, Bruno Geiling, Yvonne Heumann, Michaela Mey, Bernd und Edelgard Meyer, sowie Heidrun Brand. Gespielt wird am Samstag, 13. Januar und am Samstag, 20. Januar jeweils um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 14. Januar ist die Aufführung bereits um 18 Uhr im Gemeinschaftshaus. Karten sind im Vorverkauf in der Raiffeisenbank in Wiesentheid, oder an der Abendkasse zu bekommen.