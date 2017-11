Viel Spaß in der Projektwoche

(cop) Spaß bei praktischen Arbeiten hatten Marktbreiter Realschüler in ihrer Projektwoche. Auf dem Stundenplan standen wahlweise Alltagswissen im Test in Physik, Werbetricks und Brettspiele in der Wirtschafts-Projektgruppe, Märchenstunden beim Deutschlehrer oder Platten auflegen als DJ in der Musikgruppe. Auch wurde gebastelt und gemalt: Leinwandbilder, Skulpturen und Fotostrecken. Mit der Pantomime-Gruppe war die Theaterkunst vertreten, teilt die Schule mit. Eine Geschichte erzählen ohne Worte, dafür mit viel Gestik, probten die Schüler für ihre Aufführung am Schulfest. Eine bilderreiche Ausstellung über die diesjährige Verleihung des Titels „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ durch den Schulpaten und Skirennfahrer Felix Neureuther erstellte die SMV-Gruppe. Die Aktion kam bei den Beteiligten so gut an, dass sie kommendes Jahr fortgeführt werden soll.