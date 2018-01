Viel Platz, Komfort und deutliche Verbesserungen

Mit dem Wertstoffzentrum in zentraler Lage im conneKT-Technologiepark wird ein neues Kapitel in der Abfallwirtschaft des Landkreises aufgeschlagen. Das sagte Landrätin Tamara Bischof vor den Vertretern des Kreistags und der beteiligten Firmen. Der neue Hof mit Zufahrt von der Panzerstraße biete viel Platz, viel Komfort und eine deutliche Verbesserung bei den Serviceleistungen für die Bürger. Die weitläufige Anlage entspreche in allen Bereichen dem neuesten Stand der Technik und habe viel Potenzial für die Zukunft.

300 Anlieferer am Tag

„Endlich ein Ort, an dem Sie alle ihre Probleme abladen können.“ Das steht auf dem Schild am Eingang und seit der Wertstoffhof am 2. Januar in Betrieb gegangen ist, nutzen die Gelegenheit täglich rund 300 Anlieferer. Denen wird eine begegnungsfreie Verkehrsführung ebenso geboten, wie breite Parkbuchten für das Abladen der Abfälle. Für Sicherheit sorgt die strikte Trennung von Anlieferern und Entsorgungsverkehr. Überdachte Anliefer-Bereiche schützen vor Nässe und zudem können die Abfälle von Rampen aus leicht entsorgt werden. Investiert hat der Landkreis auch in ein modernes Problemabfalllager.

Klare Linie

Wichtig auch, so die Landrätin, die klare Beschilderung, damit sich die Kunden schnell zurechtfinden. Der Einsatz moderner LED-Technik sorgt für den nötigen Durchblick. Der neue Hof ermöglicht es auch, ein breiteres Spektrum an Abfällen und Wertstoffen anzunehmen. Hartkunststoffgegenstände gehören ebenso dazu wie Altkleider und werthaltige Metalle. Betrieben wird der Wertstoffhof – zunächst für drei Jahre – nach einer Europaweiten Ausschreibung von der Firma Knettenbrech und Gurdulic.

2,7 Millionen Euro

Investiert hat der Landkreis in den neuen Wertstoffhof rund 2,7 Millionen Euro. „Das Geld ist für ein modernes und leistungsfähiges Abfallwirtschaftszentrum gut angelegt“, sagte Bischof. Zumal es auch für die Zukunft bestens gerüstet sei.

Zu klein

Wie Bischof mit Blick auf die Geschichte sagte, habe der Landkreis schon früh auf einen zentralen Wertstoffhof gesetzt und bereits 1984 in der Richthofenstraße einen eröffnet. Der stellte sich aber mit seinen 1500 Quadratmetern schnell als zu klein heraus. Nachdem Verhandlungen über eine Erweiterung gescheitert waren und der Betreiber den Vertrag 2015 kündigte, war schnell ein neuer Standort gefunden.

Schneller Weg zum Neubau

„Als absoluten Glücksfall“ bezeichnete Bischof den jetzigen Standort auf der ehemals von der US-Army genutzten Fläche. Nicht zuletzt wegen der zentralen Lage stimmten die Kreisgremien dem Kauf des Grundstücks und dem Neubau zu. 2017 wurde mit dem Bau begonnen, mit einem „sehr ambitionierten Zeitplan“. Trotz einiger banger Momente und der Gefahr von Munitions- und Altlastfunden, alles klappte, am 2. Januar um 10 Uhr ging das Tor auf. „Wir haben eine Punktlandung hingelegt“, so Bischof und dafür dankte sie ihren Mitarbeitern und allen Beteiligen mit dem Planer Markus Blum an der Spitze.

Nur Lob bekommen

„Bis jetzt haben wird nur Lob für den Hof und den Betrieb bekommen“, sagte Bischof am Ende und übergab an Stadtpfarrer Uwe-Bernd Ahrens und Pfarrvikar Jürgen Thalmüller. Die würdigten den Wertstoffhof und die Möglichkeit, Wertstoffe einem Kreislauf zuzuführen, als Beitrag zum Erhalt der Schöpfung und segneten die Einrichtung und die Menschen, die hier unterwegs sind.